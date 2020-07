【有線新聞】

有意大利學者研究指,孕婦有可能把新型冠狀病毒傳染給胎兒,但較罕見。

米蘭大學的團隊研究了31名帶有病毒的孕婦,她們在今年3月至4月分娩,都是來自意大利北部的3間醫院,結果在多個臍帶血及胎盤樣本均檢驗出病毒。另外還有一個母乳樣本也有病毒,同時亦在臍帶血及母乳樣本中驗出新型冠狀病毒抗體。

至於新生嬰兒中,只有兩人出生後的病毒檢測呈陽性,都沒有病徵。有婦科專家指,似乎傳染的情況屬罕見例子,亦不太會對新生嬰兒造成嚴重問題。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。