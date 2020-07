【KTSF】

擁有700隻動物的東灣奧克蘭(屋崙)動物園,自3月中灣區實施居家抗疫令關閉至今,動物園表示已經瀕臨破產邊緣。

奧克蘭動物園行政總裁表示,7月1日他們已經用完4月份申請到的薪資保障計劃PPP的錢,動物園將辭退一成員工,將剩下的錢用來維持動物生活,以及照顧動物的員工,但錢不多,動物園必須要開門迎客,和接受捐助維持營運。

社區民眾也盡力幫忙,有人送來水果和草食性動物的食糧,但動物園儲存空間已滿,他們呼籲民眾捐款。

Alameda縣議會主席表示,會在下周討論重開動物園。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。