加州進入山火多發季節 州府公布應對準備（視頻）

加州進入山火多發季節,州府官員周四公布應對山火的相關準備工作,並呼籲民眾留意並舉報可能引發山火的可疑行為。

州長紐森周四表示,由於氣候暖化,加州的山火季節也越來越長,每年7月到10月,現在甚至到11月,都是加州山火多發時期,僅上一周,加州就有628宗山火,目前又遇到新冠肺炎疫情,因此州府預算仍撥款2.85億元購買多架救火用的黑鷹直升機,3,000萬元通訊設備,以及500萬元火災監控設備。

紐森說:「我們非常高興有這個新設備,不僅是今天在這裡,也顯示我們努力提升救火系統和能力,以緩解、預防和制止加州山火。」

紐森說,從今年1月至7月5日,加州共發生4,112宗山火,遠超出同期平均2,500宗山火的水平,州府會撥款8,560萬元,為州消防局增聘172名全職員工,以及約900名臨時消防員,保證有足夠人手在疫情期間應對山火。

另外,加州消防局也希望能將山火控制在10英畝火以下,因此呼籲民眾協助。

加州消防局局長Thom Porter說:「但我們需要你的警惕,及早發現火警,攝像機是很好,但有時不如電話快,所以打電話報火警,注意可疑行為。」

由於目前正值新冠肺炎疫情期間,當局也強調民眾戴口罩的重要性。

Porter說:「你的口罩不僅保障你的安全,不會感染而帶入社區,而且也能防止消防員和應急救援人員受到感染,而傳染給同事。」

當局表示,一旦發生山火,民眾需要撤離,州府也有計劃為撤離的居民提供臨時住處,例如酒店房間、學校宿舍,以及露營地等,而且撤離者都必須接受健康篩查,防止新冠病毒的傳播。

與此同時,美國紅十字會也正在徵召義工,協助與災難應急有關的社區援助工作,有興趣做義工的民眾,可以上網申請,網址:http://redcross.org/volunteertoday

