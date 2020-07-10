加州進入山火多發季節 州府公布應對準備（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州進入山火多發季節，州府官員周四公布應對山火的相關準備工作，並呼籲民眾留意並舉報可能引發山火的可疑行為。

州長紐森周四表示，由於氣候暖化，加州的山火季節也越來越長，每年7月到10月，現在甚至到11月，都是加州山火多發時期，僅上一周，加州就有628宗山火，目前又遇到新冠肺炎疫情，因此州府預算仍撥款2.85億元購買多架救火用的黑鷹直升機，3,000萬元通訊設備，以及500萬元火災監控設備。

紐森說：「我們非常高興有這個新設備，不僅是今天在這裡，也顯示我們努力提升救火系統和能力，以緩解、預防和制止加州山火。」

紐森說，從今年1月至7月5日，加州共發生4,112宗山火，遠超出同期平均2,500宗山火的水平，州府會撥款8,560萬元，為州消防局增聘172名全職員工，以及約900名臨時消防員，保證有足夠人手在疫情期間應對山火。

另外，加州消防局也希望能將山火控制在10英畝火以下，因此呼籲民眾協助。

加州消防局局長Thom Porter說：「但我們需要你的警惕，及早發現火警，攝像機是很好，但有時不如電話快，所以打電話報火警，注意可疑行為。」

由於目前正值新冠肺炎疫情期間，當局也強調民眾戴口罩的重要性。

Porter說：「你的口罩不僅保障你的安全，不會感染而帶入社區，而且也能防止消防員和應急救援人員受到感染，而傳染給同事。」

當局表示，一旦發生山火，民眾需要撤離，州府也有計劃為撤離的居民提供臨時住處，例如酒店房間、學校宿舍，以及露營地等，而且撤離者都必須接受健康篩查，防止新冠病毒的傳播。

與此同時，美國紅十字會也正在徵召義工，協助與災難應急有關的社區援助工作，有興趣做義工的民眾，可以上網申請，網址：http://redcross.org/volunteertoday

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