密蘇里州一個青少年夏令營因為爆發數十宗新型肺炎感染個案,被當局下令關閉,這宗感染事故共造成82名營友、導師和職員受感染。

爆發集體感染的夏令營名叫Kanakuk K-2,地點在Stone縣Lampe市,據Stone縣衛生局透露,31名病者是在營地確診,其餘人士是在返家後被確診。

根據Kanakuk的網站,這個夏令營是為13至18歲的青少年而設。

