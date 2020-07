【KTSF】

香港南華早報報導,駐哈薩克的中國大使館,向哈薩克境內的中國僑民發出警示,指哈薩克出現一種比新型肺炎更致命的「不明」肺炎。

哈薩克衛生部門正在對這種新的不明肺炎病毒展開對比研究,目前尚未鑑定出病毒身份。

哈薩克自6月中以來,肺炎病例突然大幅增加,報導指,阿提勞省、阿克托貝省及希姆肯特市等3個相隔頗遠的地區,各有500病例,目前哈薩克尚未向世衛通報。

當局指這些病例是肺炎,報導指今年至今哈薩克有近1,800宗肺炎死亡案例。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。