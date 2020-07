【KTSF】

疫情期間,美國經濟受到很大的衝擊,不過也有好消息傳出,就是在新冠肺炎疫情期間,美國消費者的信用卡債明顯減少。

數據顯示,今年5月,美國人的信用卡卡債總額大幅縮水,為9,960億元,不但比4月減少240億元,也是近3年來首度低於一萬億元以下。

分析指,這主要跟失業率和破產數字有關,再加上居家抗疫令,導致消費的選擇變少。

業內人士認為,這也是另一項證據,顯示疫情以及財務上的不安全感,導致美國人的消費習慣出現很大的轉變,刷卡消費的次數明顯減少。

