專家指疫情升溫州份或應再關閉經濟

除了加州之外,佛羅里達州也錄得破紀錄的新型肺炎死亡人數,專家建議,一些新增個案急升的州分暫緩重啟經濟步伐,甚至考慮要各行各業再次關閉。

佛州繼續刷新紀錄,國立過敏症及傳染病專家Anthony Fauci醫生說:「那些預期病例會急跌的人,隨著天氣轉暖和潮濕,我們現在看到的明顯並非這樣。」

第一個例證,陽光之州,過去一天接近9,000宗新增個案,和120人不治,是單日新高。

阿利桑那州醫療協會發言人Ross Goldberg醫生說:「我們都希望拉平並穩定疫情曲線,我們尚未見到。」

阿利桑那是10幾個住院人數上升的州份之一。

Fauci醫生說:「任何有嚴重問題的州份,該州應慎重考慮再關閉。」

肯塔基州上星期新增個案急升四成,奧克拉荷馬州更急升四成半,在全國有35個州疫情向錯誤方向發展。

德克薩斯州醫療協會新型肺炎工作小組成員Ogechika Alozie醫生說:「沒有即時解決方法,我們真的要投入工作,來超越這大流行。」

紐約時報報導,個人保護裝備供應可能會再次有問題,說休斯敦有醫生獲通知要重用N-95口罩,明顯是附和副總統彭斯日前的講話。

彭斯說:「我們鼓勵醫護人員現在開始,用我們在國內其他地方學到的方法,保留和重用個人保護裝備。」

就算在一些疫情穩定的地區,例如馬里蘭州,官員都保持警戒。

共和黨馬里蘭州州長Larry Hogan說:「我們很關注國內其他地方的情況,不想這麼快慶祝勝利。」

該州35歲以下人士新增個案激增。

密歇根州也表示,每5個新型肺炎患者中,就有一個是25至34歲。

與此同時,在早期的重災區紐約州,如今接受檢測的人,只有不夠百分之一有感染,為一些新的疫情熱點帶來一絲曙光。

