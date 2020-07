CDC表示不會修改學校安全復課指引

【KTSF 江良慧報導】

雖然面對特朗普總統和白宮施壓,但聯邦疾控中心(CDC)周四表示,不會修改他們所發出有關學校如何安全復課的指引。

在部分學校就快重開之際,CDC總監Robert Redfield醫生在特朗普總統批評CDC的復課指引後表示,不會修改指引,但會提供額外資料,幫助那些準備重開K至12年級的社區。

Redfield說:「這並非修訂指引,而是提供額外資料幫助學校,可以使用我們提出的指引。」

特朗普周三批評,CDC的指引太嚴厲和昂貴,但沒有人知道確實問題在哪裡。

Redfield說:「(主持人:哪些指引太嚴厲?哪些指引太不切實際?)我認為重要的是你要明白,用”指引”這個字,正是CDC所做的,CDC提供指引,不是規定。」

當總統和CDC意見不同的時候,馬里蘭州共和黨籍州長Larry Hogan認為是特朗普搞錯了。

Hogan說:「其實我沒搞錯,我認為是總統搞不清楚,而其他州長都知道CDC的意思。」

當被問及聯邦政府怎可以不告訴學校怎樣復課,就要求他們何時復課,白宮發言人Kayleigh McEnany這樣回答:「學校繼續關閉成本太高,州政府發出了47項指引,也有已經在位的本地指引,可安全做到,好好做到復課。」

聯邦眾議長普洛西就強調,復課必須以學童的安全為重。

普洛西說:「身為母親和祖母,我們和我認識的人都想開放學校,事實上,絕大多數教師都希望開放學校,但復課必須對孩子安全,為了讓孩子們安全,我們必須攻擊這種冠狀病毒。」

普洛西指出要消滅病毒,必須正視現實,不能搞錯事實,不能將疫情視為虛假。

而特朗普周四再重複一個不正確的說法,就是美國之所以有更多新冠狀病毒個案,是因為有更多測試所致,他聲稱若只有一半人接受測試,就會只得一半數量的個案。

但這說法不正確,連他自己的衛生專家都這樣說。

國立傳染病學院Anthony Fauci醫生說:「有跡象顯示有更多感染。」

也有人指責特朗普政府威脅要取消不復課學校的聯邦撥款,是把學校復課問題政治化,聯邦教育部長周四就表示,省下來的錢可以撥給家長,自行選擇公立學校以外的學校。

