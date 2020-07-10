CDC表示不會修改學校安全復課指引

【KTSF 江良慧報導】

雖然面對特朗普總統和白宮施壓，但聯邦疾控中心（CDC）周四表示，不會修改他們所發出有關學校如何安全復課的指引。

在部分學校就快重開之際，CDC總監Robert Redfield醫生在特朗普總統批評CDC的復課指引後表示，不會修改指引，但會提供額外資料，幫助那些準備重開K至12年級的社區。

Redfield說：「這並非修訂指引，而是提供額外資料幫助學校，可以使用我們提出的指引。」

特朗普周三批評，CDC的指引太嚴厲和昂貴，但沒有人知道確實問題在哪裡。

Redfield說：「（主持人：哪些指引太嚴厲？哪些指引太不切實際？）我認為重要的是你要明白，用”指引”這個字，正是CDC所做的，CDC提供指引，不是規定。」

當總統和CDC意見不同的時候，馬里蘭州共和黨籍州長Larry Hogan認為是特朗普搞錯了。

Hogan說：「其實我沒搞錯，我認為是總統搞不清楚，而其他州長都知道CDC的意思。」

當被問及聯邦政府怎可以不告訴學校怎樣復課，就要求他們何時復課，白宮發言人Kayleigh McEnany這樣回答：「學校繼續關閉成本太高，州政府發出了47項指引，也有已經在位的本地指引，可安全做到，好好做到復課。」

聯邦眾議長普洛西就強調，復課必須以學童的安全為重。

普洛西說：「身為母親和祖母，我們和我認識的人都想開放學校，事實上，絕大多數教師都希望開放學校，但復課必須對孩子安全，為了讓孩子們安全，我們必須攻擊這種冠狀病毒。」

普洛西指出要消滅病毒，必須正視現實，不能搞錯事實，不能將疫情視為虛假。

而特朗普周四再重複一個不正確的說法，就是美國之所以有更多新冠狀病毒個案，是因為有更多測試所致，他聲稱若只有一半人接受測試，就會只得一半數量的個案。

但這說法不正確，連他自己的衛生專家都這樣說。

國立傳染病學院Anthony Fauci醫生說：「有跡象顯示有更多感染。」

也有人指責特朗普政府威脅要取消不復課學校的聯邦撥款，是把學校復課問題政治化，聯邦教育部長周四就表示，省下來的錢可以撥給家長，自行選擇公立學校以外的學校。

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