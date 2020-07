加州周五7千多人確診 將再提早釋放8千多囚犯

【KTSF 郭柟報導】

加州周五新增7,798宗確診個案,總確診個案達到30.4萬宗,其中多140人死亡,累計死亡人數6,851人,確診感染率升至7.4%。

位於北灣的San Quentin州監獄,至今超過1,400幾人確診,7人死亡,州長紐森因此宣佈,8月尾將會在全州釋放多8,000幾名囚犯,其中在San Quentin有100幾人會獲釋。

這班囚犯獲釋後7日都會繼續接受檢測,加州懲教部從疫情至今釋放了一萬幾名囚犯。

奧克蘭(屋崙)聯合校區打算在8月10號讓小學生復課,教師將會在8月5號復工,做好準備,頭兩星期,教師會先透過Zoom在網上同家長和學生進行約45分鐘的諮詢,解釋校方的計劃,校區之後考慮同時採取親身和網上授課。

舊金山總醫院的醫護人員確診人數升幅最近有增加,在6月27日至7月6日期間,一共多了45名職員染病。

院方表示,是由於整個舊金山的確診人數增加,舊金山的住院人數上星期增加了兩成。

另外由於疫情關係,舊金山今年的Fleet Week艦隊週活動要取消。

