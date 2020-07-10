加州入稟法院申請禁制令阻特朗普政府驅逐留學生

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繼哈佛和MIT麻省理工兩間知名大學後，加州司法部周四亦入禀法院申請禁制令，阻止特朗普政府驅逐留學生，成為首個在這項政策上控告聯邦政府的州分。

加州司法部部長Xavier Becerra形容，特朗普政府的做法是任意妄為的行動，州府周四正式入稟北加州聯邦法院申請禁制令，阻止國土安全部及其屬下的移民及海關執法局（ICE）執行驅逐留學生的新政策。

新政策規定，在美國的外國留學生，如果學校因新型肺炎疫情改為完全網上授課，相關留學生就必須離開美國，否則有可能會被驅逐出境。

新政策對加州留學生的影響尤其嚴重，根據加州大學系統2019年度的數據，226,000多名本科生當中，留學生佔了約27,000人，近59,000名碩士以上程度的學生，留學生有近14,000人。

在南加州大學方面，25%的學生是留學生。

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