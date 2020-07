加州入稟法院申請禁制令阻特朗普政府驅逐留學生

【KTSF】

繼哈佛和MIT麻省理工兩間知名大學後,加州司法部周四亦入禀法院申請禁制令,阻止特朗普政府驅逐留學生,成為首個在這項政策上控告聯邦政府的州分。

加州司法部部長Xavier Becerra形容,特朗普政府的做法是任意妄為的行動,州府周四正式入稟北加州聯邦法院申請禁制令,阻止國土安全部及其屬下的移民及海關執法局(ICE)執行驅逐留學生的新政策。

新政策規定,在美國的外國留學生,如果學校因新型肺炎疫情改為完全網上授課,相關留學生就必須離開美國,否則有可能會被驅逐出境。

新政策對加州留學生的影響尤其嚴重,根據加州大學系統2019年度的數據,226,000多名本科生當中,留學生佔了約27,000人,近59,000名碩士以上程度的學生,留學生有近14,000人。

在南加州大學方面,25%的學生是留學生。

