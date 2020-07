【KTSF】

國家氣象局預測,灣區這個周末迎來高溫天氣,內陸地區周日的氣溫可能接近華氏100度。

氣象局預測,周末氣溫升幅最大的是北灣、東灣和南灣的內陸地區,日間最高氣溫預計介乎華氏90到100度左右。

周五氣溫升高較多的城市,包括北灣Fairfield、東灣Concord和Livermore、南灣聖荷西等,氣溫都高於同期平均水平3到9度,不過夜晚會下降到華氏50多度,因此溫差仍然較大,而沿岸地區最高溫是華氏70多度。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。