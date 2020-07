亞裔家庭北灣遠足遭白人女子言語歧視（視頻）

【KTFS 梁秋玉報導】

YouTube最近有一個視頻,顯示一個亞裔家庭在北灣一個州立公園徒步健行時,遭遇一名白人女子的言語歧視,而涉嫌歧視的白人女子也因此丟了工作。

根據本地ABC7號電視台的報導,事件發生在國慶日當天,有一半日裔血統的男事主Hiroshi和太太,以及分別6歲的兒子和11歲的女兒,帶著他們的寵物狗Fluffy,在北灣Marin縣Mount Tamalpais州立公園徒步健行期間,遇到視頻中的白人女子。

該白人女子不滿Hiroshi一家帶著寵物狗在公園健行,於是就發生了視頻中的對話。

白人女子說:「你們不能待在這個國家。」

Hiroshi說:「不能在這個國家?你說甚麼?」

白人女子說:「你們不能違法。」

Hiroshi:「你是說我們不能待在這個國家。」

白人女子說:「是,你們不能違法,看看你的傳統背景,你從哪裡來就回去那裡。」

Hiroshi說:「你們大家都看到了對嗎?她說我們不能待在這個國家,儘管我出生在這裡。」

從對話中還發現,Hiroshi一家事先不知道該公園不准帶寵物入內,他的太太跟白人女子說,他們正走回汽車,但白人女子仍不停說「你們不能待在這個國家」,「你們不能違法」。

當Hiroshi問該名白人女子的名字時,她回答說「Beth」,並發現自己正在被錄影,於是才走開。

該女子後來被證實是Beth Taska,曾是24 Hour Fitness健身中心的人事部副總裁,在事發前是Topa Equities公司的人事部高管。

該公司發聲明表示,經過調查這起事件,公司已接受Taska的辭職,並立即生效,這個視頻非常令人不安,公司不容忍任何形式的種族主義或歧視。

Taska也有就事件回應媒體稱,她很尊重所有人的權利,對她的言語感到後悔,希望能做到和睦,但她也指出,視頻並非事實全部,而且戴口罩,也遮住了她的一些話。

男事主Hiroshi不僅在美國出生,而且父母也在美國出生,他說他分享這起事件,不僅要教育自己的孩子,也要讓公眾知道,歧視問題在美國社會仍然存在,大家都要警覺。

