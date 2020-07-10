亞裔家庭北灣遠足遭白人女子言語歧視（視頻）

【KTFS 梁秋玉報導】

YouTube最近有一個視頻，顯示一個亞裔家庭在北灣一個州立公園徒步健行時，遭遇一名白人女子的言語歧視，而涉嫌歧視的白人女子也因此丟了工作。

根據本地ABC7號電視台的報導，事件發生在國慶日當天，有一半日裔血統的男事主Hiroshi和太太，以及分別6歲的兒子和11歲的女兒，帶著他們的寵物狗Fluffy，在北灣Marin縣Mount Tamalpais州立公園徒步健行期間，遇到視頻中的白人女子。

該白人女子不滿Hiroshi一家帶著寵物狗在公園健行，於是就發生了視頻中的對話。

白人女子說：「你們不能待在這個國家。」

Hiroshi說：「不能在這個國家？你說甚麼？」

白人女子說：「你們不能違法。」

Hiroshi：「你是說我們不能待在這個國家。」

白人女子說：「是，你們不能違法，看看你的傳統背景，你從哪裡來就回去那裡。」

Hiroshi說：「你們大家都看到了對嗎？她說我們不能待在這個國家，儘管我出生在這裡。」

從對話中還發現，Hiroshi一家事先不知道該公園不准帶寵物入內，他的太太跟白人女子說，他們正走回汽車，但白人女子仍不停說「你們不能待在這個國家」，「你們不能違法」。

當Hiroshi問該名白人女子的名字時，她回答說「Beth」，並發現自己正在被錄影，於是才走開。

該女子後來被證實是Beth Taska，曾是24 Hour Fitness健身中心的人事部副總裁，在事發前是Topa Equities公司的人事部高管。

該公司發聲明表示，經過調查這起事件，公司已接受Taska的辭職，並立即生效，這個視頻非常令人不安，公司不容忍任何形式的種族主義或歧視。

Taska也有就事件回應媒體稱，她很尊重所有人的權利，對她的言語感到後悔，希望能做到和睦，但她也指出，視頻並非事實全部，而且戴口罩，也遮住了她的一些話。

男事主Hiroshi不僅在美國出生，而且父母也在美國出生，他說他分享這起事件，不僅要教育自己的孩子，也要讓公眾知道，歧視問題在美國社會仍然存在，大家都要警覺。

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