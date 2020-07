【KTSF】

有媒體報導,為了節省成本,富國銀行(Wells Fargo)正準備在今年較後時間裁減數以千計的員工。

富國的僱員總數有超過26萬人,是美國銀行界之中最大的僱主,銀行將於下星期二公布業績,有分析師預料,有可能錄得超過十年來首個季度的虧損,投資者也密切留意是否會降低股息。

富國銀行近年來的開支不斷上漲,因為要應付連串醜聞引起的法律訴訟和罰款。

富國在2016年開始被揭發員工在未經授權下,擅自替顧客開設戶口來達到銷售目標,因此面對巨額罰款,再加上在疫情衝擊經濟的環境下,富國的貸款虧損越來越大。

