美國航空(American Airlines)和聯合航空(United Airlines)宣布暫時停飛往香港的航班。

因應香港出現第三波新型肺炎疫情,香港政府收緊入境政策,要求所有從機場入境入士都要在亞博館留深喉唾液樣本,檢測病毒包括機組人員的措施,美國航空和聯合航空宣布暫時停飛往香港的航班。

美國航空表示,暫時停飛香港至8月5日,聯合航空就未有指出何時會復飛香港航線,受影響人士可以和航空公司聯繫有關退票或更改行程事宜。

另外,早前受疫情影響而停飛舊金山至香港的國泰航空,亦已經於6月23日復航,目前一星期有三班,國泰打算於7月18號開始增至一星期四班。

