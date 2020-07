【KTSF】

柏克萊加大統計的新冠肺炎確診案例呈現上升趨勢,懷疑與兄弟會和女生聯誼會派對有關。

柏克萊加大表示,由疫情爆發以來,原本該校的累計確診案例只有23宗,但過去一星期,該校的新冠肺炎確診案例增加了47宗。

校方稱,案例突然激增與學生最近舉行的派對有關,感染者回家後,又把病毒傳染給家人,或其他小型聚會,顯示參加聚會的學生沒有遵守衛生規定,沒有戴口罩,保持社交距離,沒有限制活動人數,而且有在室內聚會。

校方在追蹤其他有可能感染的人之外,也呼籲不要參加大型聚會活動,而且遵守衛生防疫規定,如果不再出現大幅激增確診案例,校方才會考慮秋季准許學生回校上課。

