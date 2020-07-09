民眾在紐約Trump Tower外油上Black Lives Matter

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紐約市市長白思豪周四率領多名民眾，在位於第5大道，以特朗普總統命名的Trump Tower外，用油漆在地上油上Black Lives Matter（黑人生命寶貴）的大字。

白思豪是親自選擇這個地點，油上Black Lives Matter的大字，他發推文指，第5大道及美國不少地方是由非裔建成，這個油畫是用來表揚他們。

本月稍早，特朗普總統曾說，這類油畫是「仇恨的象徵」，以及會「進一步令紐約的精英反感」。

在非裔男子George Floyd被跪下的白人警員壓頸死亡後，全美不少街道被人油上Black Lives Matter的大字，抗議警暴和種族不公的問題。

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