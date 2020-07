民眾在紐約Trump Tower外油上Black Lives Matter

【KTSF】

紐約市市長白思豪周四率領多名民眾,在位於第5大道,以特朗普總統命名的Trump Tower外,用油漆在地上油上Black Lives Matter(黑人生命寶貴)的大字。

白思豪是親自選擇這個地點,油上Black Lives Matter的大字,他發推文指,第5大道及美國不少地方是由非裔建成,這個油畫是用來表揚他們。

本月稍早,特朗普總統曾說,這類油畫是「仇恨的象徵」,以及會「進一步令紐約的精英反感」。

在非裔男子George Floyd被跪下的白人警員壓頸死亡後,全美不少街道被人油上Black Lives Matter的大字,抗議警暴和種族不公的問題。

