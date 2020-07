疫情下計畫暑期出遊人士應注意甚麼（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

最近有醫學人士認為,新冠病毒可以透過比飛沫更小的粒子傳播,而因為許多人正計畫暑期出遊,舊金山加大傳染病學專家陳子平教授提醒大家應該注意的事項。

最近有239名來自20個不同國家的科學家,要求世界衛生組織關注,除了飛沫方式和觸碰有病毒表面之外的第三種新冠病毒傳播的方式,病毒也可以從空氣傳播,並發出相關指引。

陳子平教授認為,還需要有更多的研究,但還是強調帶口罩的重要性。

陳子平教授說:「我擔心的是這個爭議會讓人們更加混淆,(空氣傳播的議題)主要涉及在手術程序中,長時間近距離在病人身邊,例如放入呼吸管或支氣管鏡手術,我們知道這是高風險的,所以會用更高品質的N95口罩,但是在社區中的一般情況,普通口罩就已經足夠,最重要的要夠舒服,讓你可以長時間戴著。」

至於暑期旅遊,陳子平教授認為,留在家中或在各自社區玩樂算是最安全。

陳子平教授說:「和自己社交圈子中的人開車出遊,或許是最安全的旅遊方式,比如說在加州,我也很多地方沒有去過,我喜愛旅遊和出國,但是現在病例上升時,我也不會去得太遠。」

陳教授補充,現在也有很多地方不能去,例如歐洲,而一些如夏威夷和紐約的地方也實施強制隔離,相比之下,露營風險比較低,搭火車或飛機風險比較高,特別是現在已經有例如聯合航空和美國航空的公司決定出售機上的所有座位。

而要是必須搭飛機的話,可以選擇比較冷門的班機,例如夜晚的班機,在機上選擇和其他乘客比較遠的窗口座位,並對自己會觸碰的地方進行消毒,儘量不要用手觸碰其他地方,也不要觸碰自己的鼻子和口,確保自己戴口罩,儘量避開沒有戴口罩的人。

