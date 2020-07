舊金山衛生局公布重開學校防疫指引（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山公共衛生部門周三就有關學校如何安全復課,公佈臨時的防疫指引。

衛生專家表示,新指引主要目的是為了防止教師和學生之間透過飛沫傳播新型肺炎,例如要求師生在校園內必須遮蓋口鼻,座位之間盡量保持社交距離,以及維持固定的師生上課,避免不同班的學生之間在走廊等地方交叉感染。

專家又指,防疫是整個社區的責任,學校、家長、教師和學生都有責。

兒科醫生Jeannie Lee說:「兒童染病風險即使比成人低,也有機會染病及傳播,所以家庭是重要一環,家中注意防疫,可保持社區安全,兒童最常見是經由家中成年人受感染。

市府的指引建議,盡量不要安排例如歌唱團或管樂團等課外活動,因為有很大機會由飛沫傳播病毒,而弦樂或敲擊樂就可以進行。

學校亦應該避免身體接觸的運動,或共用球類等用品,也該避免同其他學校舉行運動賽事。

市府目前未准許學校重開,舊金山K至12年級學校從3月開始停課至今。

