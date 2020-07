【KTSF】

舊金山市長布里德周三晚發推文宣布,她最近被告知曾接觸到新冠病毒確診者,她已做了檢測,正在等候檢測結果。

布里德說,自己剛知道在她最近在出席一場活動時,所接觸到的人士中有確診者,因此基於衛生部門建議,她接受了新冠病毒檢測,目前正在等待結果,尚不知結果何時出爐。

布里德並未透露是出席了哪一場活動,而接觸到確診者,她強調會依照舊金山公共衛生局對於中到低度接觸者的建議,包括嚴格戴上口罩,保持社交距離,並在未來十天自我限制公眾活動。

