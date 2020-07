南韓首爾市長失蹤 近日捲入性騷擾案

【有線新聞】

南韓首爾市長朴元淳失蹤,警方大規模搜索,至今未有發現,報道稱,朴元淳近日捲入性騷擾指控,早上離開官邸前留下疑似遺言。

入夜後警方繼續搜索朴元淳下落,重點範圍是首爾城北洞吉祥寺與附近臥龍公園一帶,亦即朴元淳手機最後定位位置。

朴元淳女兒下午報警,稱父親四、五小時前留下類似遺言的口訊後離家,電話關機、聯絡不上,報道稱朴元淳上午近11時離開鐘路區市長官邸,出門時一身深色裝扮、揹背包。

首爾市政府表示,市長以身體不適為由告假,取消全日行程,數百警力與搜救隊伍攜同無人機、警犬搜索。

64歲的朴元淳2011年以獨立身分當選首爾市長,其後加入總統文在寅所屬的共同民主黨,前年第二度連任,被指為有力問鼎下屆總統人選之一。

朴元淳從政前是人權律師,曾打贏不少大官司,包括南韓首宗性騷擾定罪案。2016年、國內爆發大規模反總統朴槿惠示威期間,他曾公開聲援示威民眾。

朴元淳傳出失蹤後,南韓傳媒推測或與其近日捲入性醜聞有關。一名前秘書據報周三晚報案,指控其2017年起性騷擾,聲稱市政府多名女職員亦有相同遭遇。

