聖荷西賊人光天化日下搶金鏈 兩亞裔受害（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西有人光天化日下搶金頸鏈,兩名受害人都是亞裔,警方發放監控錄影片段,呼籲市民協助警方破案。

案發地點是Coyote Road 500號地段,警方表示,上星期二下午4點幾,男事主打理家裡的前院時,一個匪徒與事主談話,然後搶走他的金頸鏈。

匪徒是一名非洲裔男人,18到21歲,約6呎高,160至180磅重。

警方指出,案發之前,有人看到另一個匪徒在監視男事主的舉動,這個匪徒是個拉美裔男人,18到21歲,5呎8吋高,體重150磅,留有及肩的黑色頭髮。

警方相信兩名匪徒與上月28號星期日,在Coyote Road和Scarlett Way發生的另一宗搶金頸鏈案有關,男事主也是亞裔,案發前在跑步,案發時間是中午時分,兩名匪徒從一輛房車走出來,搶劫事主。

警方呼籲市民提供線索,匿名舉報熱線是(408) 947-7867,成功協助警方破案的人士,有機會獲得獎金。

