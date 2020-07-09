聖荷西賊人光天化日下搶金鏈 兩亞裔受害（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西有人光天化日下搶金頸鏈，兩名受害人都是亞裔，警方發放監控錄影片段，呼籲市民協助警方破案。

案發地點是Coyote Road 500號地段，警方表示，上星期二下午4點幾，男事主打理家裡的前院時，一個匪徒與事主談話，然後搶走他的金頸鏈。

匪徒是一名非洲裔男人，18到21歲，約6呎高，160至180磅重。

警方指出，案發之前，有人看到另一個匪徒在監視男事主的舉動，這個匪徒是個拉美裔男人，18到21歲，5呎8吋高，體重150磅，留有及肩的黑色頭髮。

警方相信兩名匪徒與上月28號星期日，在Coyote Road和Scarlett Way發生的另一宗搶金頸鏈案有關，男事主也是亞裔，案發前在跑步，案發時間是中午時分，兩名匪徒從一輛房車走出來，搶劫事主。

警方呼籲市民提供線索，匿名舉報熱線是(408) 947-7867，成功協助警方破案的人士，有機會獲得獎金。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。