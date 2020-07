【KTSF 郭柟報導】

報導指Fremont市有一班黑人生命寶貴的示威者,星期一晚在華裔市長高敘加家門前集會,要求削減警局開支,高敘加並未回應事件。

根據San Jose Mercury News報導指,示威者星期一晚8點幾,在高敘加家門前的街上一度寫上「削減Fremont警局開支」、「亞裔沈默是暴力」,以及「黑人生命寶貴」等字句,街道周三早上已經清洗了。

高敘加當晚未知是否在家,她周三都沒有回覆本台,也沒有作出相關回應。

高敘加上個月參與一個抗警暴集會中拒絕單膝下跪,她解釋因為信仰的原因,除了上帝,她不會向其他人下跪。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。