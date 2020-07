搵屋住專題：舊金山Mission區可負擔公寓大樓出租

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Mission區有一個可負擔租賃公寓大樓115個單位,現正接受低收入家庭申請。

這棟公寓大樓位於Mission街1950號,在16街Mission捷運站斜對面,115個單位中分別有Studio開放式公寓32個、一房公寓24個、兩房公寓50個、三房公寓9個,其中12個單位預留給有行動障礙的人士,4個單位預留給有視覺或聽覺障礙人士。

租金按年收入在舊金山收入中位數的不同百分比分為3個等級,每月從936元到1,760元不等,公寓不設停車位,大樓內設有洗衣房和兒童中心,大樓屬於無菸公寓,並且不允許養寵物。

申請人有前舊金山重建局的推薦書,或有租客安置書,將會分別獲得第一和第二優先。

居住在市內第9區,或者離公寓大樓半英里範圍內獲得第三優先,在舊金山內居住或工作獲得第四優先。

申請截止日期為7月28日下午5點,並將在8月進行抽籤,抽中115戶家庭之後,會再抽500戶申請人放入等候名單。

申請詳情和中文網上申請表,請點擊:

申請詳情:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HEJfmUAH

中文申請表:https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HEJfmUAH/apply-welcome/overview

