哈佛麻省理工入稟法院 阻特朗普政府驅逐留學生

【KTSF 嚴劍蓉報導】

哈佛和MIT麻省理工兩間知名大學入禀法院申請禁制令，阻止特朗普政府驅逐留學生。

麻省理工的校長周三發信給全體師生，表示該校聯同哈佛大學周三入稟麻省聯邦法院申請禁制令，阻止國土安全部及其屬下的移民及海關執法局（ICE）執行驅逐留學生的新政策。

ICE在周一公布有關政策，在美國的外國留學生，如果就讀的學校因新型肺炎疫情而改為完全網上授課，相關留學生就必須離開美國，否則有可能會被驅逐出境。

哈佛校長指這項政策是殘酷和鹵莽。

在疫情下，目前全美多間大學和社區學院都考慮秋季學期，改為網上遙距教學，哈佛大學本周初就公布所有課程都以網上授課。

兩校在訴訟文件中指出，新政策看來是特朗普政府要向大專院校施壓，迫高等院校重開學校，但校方認為秋季重開並不安全，兩校指聯邦政府的做法違反行政程序法。

全美有超過100萬名外國留學生，ICE建議，持有效簽證的外國留學生，可以考慮其他可行的方法，例如轉學至提供校園課堂教學的學校，但兩校指出，留學生根本沒得選，因為現時距離新學期開學只有數星期，大部分留學生都難以轉校，迫留學生返回原居地不實際之外，還可能更危險。

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