哈佛麻省理工入稟法院 阻特朗普政府驅逐留學生

哈佛和MIT麻省理工兩間知名大學入禀法院申請禁制令,阻止特朗普政府驅逐留學生。

麻省理工的校長周三發信給全體師生,表示該校聯同哈佛大學周三入稟麻省聯邦法院申請禁制令,阻止國土安全部及其屬下的移民及海關執法局(ICE)執行驅逐留學生的新政策。

ICE在周一公布有關政策,在美國的外國留學生,如果就讀的學校因新型肺炎疫情而改為完全網上授課,相關留學生就必須離開美國,否則有可能會被驅逐出境。

哈佛校長指這項政策是殘酷和鹵莽。

在疫情下,目前全美多間大學和社區學院都考慮秋季學期,改為網上遙距教學,哈佛大學本周初就公布所有課程都以網上授課。

兩校在訴訟文件中指出,新政策看來是特朗普政府要向大專院校施壓,迫高等院校重開學校,但校方認為秋季重開並不安全,兩校指聯邦政府的做法違反行政程序法。

全美有超過100萬名外國留學生,ICE建議,持有效簽證的外國留學生,可以考慮其他可行的方法,例如轉學至提供校園課堂教學的學校,但兩校指出,留學生根本沒得選,因為現時距離新學期開學只有數星期,大部分留學生都難以轉校,迫留學生返回原居地不實際之外,還可能更危險。

