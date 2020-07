東華醫院再為華埠散房戶進行新冠病毒檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東華醫院繼續在舊金山華埠為散房戶進行新冠病毒檢測,代表華埠的市參事佩斯金,有意在華埠連續幾天設置臨時檢測站,為華埠所有居民做檢測。

東華醫院周三再次來到華埠天后廟街,一次過為4間散房大廈,過百名居民做檢測。

華埠散房居民李女士說:「(記者:辛苦嗎?)辛苦,眼淚都流出來,(為什麼要做檢測?)保平安,個個都要做,不可以不做。」

另一名居民黃秋享說:「檢測沒有甚麼問題,一般人都能夠承受。」

黃秋享住在黃氏公所樓上的散房,他表示,自己身體一向強壯,沒有糖尿病及心臟病等慢性疾病,60多年來血壓一直處於正常水平,因此最初沒有想過做檢測。

黃秋享說:「我們住3樓,6戶人,個個都說不做,(為什麼你做呢?)我考慮我常在公所走來走去,我在公所工作,經常接觸不同的人,所以最後我們決定做。」

市參事佩斯金(Aaron Peskin)周三亦以身作則,希望鼓勵市民多做檢測。

佩斯金說:「檢測是很容易的事,亦是明智之舉,我們需要游說華埠很多居民去做檢測,當他們見到我做,希望會鼓勵他們都去做。」

東華醫院行政總裁張建清(Jian Zhang)說:「病毒沒長眼睛,對不對,誰都有可能被感染,所以我們是出於對社區的關愛來做檢查,大家不要覺得有壓力。」

張建清透露,東華醫院現正治理3個確診的病人,病人住在負壓病房,與一般病人隔離,亦有專人照料,因此民眾前往醫院看病或取藥,都不需要擔心。

張建清說:「現在東華醫院有3個病例,3個病例不是華埠的病人,他們原來已經檢查是陽性,在酒店裡面隔離,然後病情加重,然後我們就收症。」

東華醫院每隔一個月左右就去到不同的散房大廈做檢測,為了加快檢測,市參事佩斯金正考慮效法市內其他社區,在華埠設置臨時檢測站,讓所有居民都可以做檢測。

佩斯金說:「繼Mission區後,市府在灣景區及田德隆區辦了類似的檢測項目,我們試圖將那種大規模的檢測帶到華埠,我們仍未做過,至今,就像你見到的,我們是每個散房大廈去做。」

佩斯金表示,根據市府的數據,華埠至今約有14人確診,以華埠那麼密集的居住環境來說,確診人數不算多,他認為是華裔居民從疫情爆發初期,就自發戴口罩及勤洗手有關,希望市民可以繼續保持這種良好的習慣。

