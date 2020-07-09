東華醫院再為華埠散房戶進行新冠病毒檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東華醫院繼續在舊金山華埠為散房戶進行新冠病毒檢測，代表華埠的市參事佩斯金，有意在華埠連續幾天設置臨時檢測站，為華埠所有居民做檢測。

東華醫院周三再次來到華埠天后廟街，一次過為4間散房大廈，過百名居民做檢測。

華埠散房居民李女士說：「（記者：辛苦嗎？）辛苦，眼淚都流出來，（為什麼要做檢測？）保平安，個個都要做，不可以不做。」

另一名居民黃秋享說：「檢測沒有甚麼問題，一般人都能夠承受。」

黃秋享住在黃氏公所樓上的散房，他表示，自己身體一向強壯，沒有糖尿病及心臟病等慢性疾病，60多年來血壓一直處於正常水平，因此最初沒有想過做檢測。

黃秋享說：「我們住3樓，6戶人，個個都說不做，（為什麼你做呢？）我考慮我常在公所走來走去，我在公所工作，經常接觸不同的人，所以最後我們決定做。」

市參事佩斯金（Aaron Peskin）周三亦以身作則，希望鼓勵市民多做檢測。

佩斯金說：「檢測是很容易的事，亦是明智之舉，我們需要游說華埠很多居民去做檢測，當他們見到我做，希望會鼓勵他們都去做。」

東華醫院行政總裁張建清（Jian Zhang）說：「病毒沒長眼睛，對不對，誰都有可能被感染，所以我們是出於對社區的關愛來做檢查，大家不要覺得有壓力。」

張建清透露，東華醫院現正治理3個確診的病人，病人住在負壓病房，與一般病人隔離，亦有專人照料，因此民眾前往醫院看病或取藥，都不需要擔心。

張建清說：「現在東華醫院有3個病例，3個病例不是華埠的病人，他們原來已經檢查是陽性，在酒店裡面隔離，然後病情加重，然後我們就收症。」

東華醫院每隔一個月左右就去到不同的散房大廈做檢測，為了加快檢測，市參事佩斯金正考慮效法市內其他社區，在華埠設置臨時檢測站，讓所有居民都可以做檢測。

佩斯金說：「繼Mission區後，市府在灣景區及田德隆區辦了類似的檢測項目，我們試圖將那種大規模的檢測帶到華埠，我們仍未做過，至今，就像你見到的，我們是每個散房大廈去做。」

佩斯金表示，根據市府的數據，華埠至今約有14人確診，以華埠那麼密集的居住環境來說，確診人數不算多，他認為是華裔居民從疫情爆發初期，就自發戴口罩及勤洗手有關，希望市民可以繼續保持這種良好的習慣。

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