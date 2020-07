舊金山華埠Kearny將進行道路改善工程加強行人安全（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在社區的積極爭取下,舊金山華埠Kearny街即將進行道路改善工程,加強對行人的安全。

Kearny街的道路改善工程是一個多階段的計劃,最先見到成果的是Kearny夾華盛頓街這個路口,交通燈的安裝已經完成,未來幾天,行人過馬路時將會變成「蹤橫行」訊號(scramble),當行人過路燈亮起時,4條斑馬線都可以通行,不會再有行人過馬路車輛同時可轉彎的情況。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,幾年前向市交通局提出Kearny街改善工程時,遇上局方極大的反對,當初Kearny夾Clay街的「蹤橫行」訊號,拖了3年才完工,經過社區及縣交通局的爭取,終於在幾個月內得到批准及撥款。

佩斯金說:「這個是連接市立大學至花園角的路口,過千名學生在市立大學上學,這裡有規模龐大的英文班,當學生放學時,這個路口變得非常擠擁。」

完成Kearny街夾華盛頓街的「蹤橫行」後,下一步將會來到Jackson夾Kearny街這裡,預計這個「蹤橫行」會在明年完成。

舊金山縣交通局局長張婷立表示,今次的華埠改善工程,撥款是802,000元,除了加裝「蹤橫行」訊號外,Kearny由Post至Pine一段原本5條行車線將會變成4條,兩條同時能左轉的行車線減剩一條。

舊金山縣交通局局長張婷立(Tilly Chang)說:「這會減少行人與汽車之間的接觸,我們都知道汽車左轉撞倒行人時,有兩條左轉線是一個大問題。」

另外,縣交通局亦會調整行駛Kearny街的8號巴士車站的位置,並會移除一些泊車位,增加行人及司機之間的能見度,保障行人安全,以上兩項工程將於今年年底完成。

