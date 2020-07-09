舊金山華埠Kearny將進行道路改善工程加強行人安全（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在社區的積極爭取下，舊金山華埠Kearny街即將進行道路改善工程，加強對行人的安全。

Kearny街的道路改善工程是一個多階段的計劃，最先見到成果的是Kearny夾華盛頓街這個路口，交通燈的安裝已經完成，未來幾天，行人過馬路時將會變成「蹤橫行」訊號（scramble），當行人過路燈亮起時，4條斑馬線都可以通行，不會再有行人過馬路車輛同時可轉彎的情況。

市參事佩斯金（Aaron Peskin）表示，幾年前向市交通局提出Kearny街改善工程時，遇上局方極大的反對，當初Kearny夾Clay街的「蹤橫行」訊號，拖了3年才完工，經過社區及縣交通局的爭取，終於在幾個月內得到批准及撥款。

佩斯金說：「這個是連接市立大學至花園角的路口，過千名學生在市立大學上學，這裡有規模龐大的英文班，當學生放學時，這個路口變得非常擠擁。」

完成Kearny街夾華盛頓街的「蹤橫行」後，下一步將會來到Jackson夾Kearny街這裡，預計這個「蹤橫行」會在明年完成。

舊金山縣交通局局長張婷立表示，今次的華埠改善工程，撥款是802,000元，除了加裝「蹤橫行」訊號外，Kearny由Post至Pine一段原本5條行車線將會變成4條，兩條同時能左轉的行車線減剩一條。

舊金山縣交通局局長張婷立（Tilly Chang）說：「這會減少行人與汽車之間的接觸，我們都知道汽車左轉撞倒行人時，有兩條左轉線是一個大問題。」

另外，縣交通局亦會調整行駛Kearny街的8號巴士車站的位置，並會移除一些泊車位，增加行人及司機之間的能見度，保障行人安全，以上兩項工程將於今年年底完成。

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