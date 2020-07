王毅指中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰

【有線新聞】

中國外長王毅表示,中美關係正面臨建交以來最嚴重的挑戰,強調不應另起爐灶。他就推動中美關係走出困境提出3項建議,包括開放對話渠道和攜手抗疫。

王毅在中美智庫媒體視頻論壇致辭時,稱中美關係是世界上最重要雙邊關係之一,但正面臨建交以來最嚴重挑戰。

美國有人出於意識形態的偏見,不遺餘力地把中國渲染成對手甚至敵人,設法遏制中國發展,不擇手段阻礙兩國聯繫。

王毅表示:「這個世界不應非黑即白,制度差異也不應導致零和。中國不會也不可能變成另一個美國。中美雖然社會制度不同,但完全可以並行不悖,和平共存。」

對於有人指中美關係已回不到過去,王毅稱不代表可以無視歷史、另起爐灶,甚至不顧實際、強行脫鉤,應當繼往開來,與時俱進,希望美國構建更客觀冷靜的對華認知,制定更理性務實的對華政策。

他就推動兩國關係走出困境、重回正軌提出三項建議。

首先是激活和開放所有對話渠道,只要美國願意,雙方隨時可以恢復和重啟各層級領域的對話機制,任何分歧都可以通過對話尋求妥善處理。

王毅說:「美國對中國的無端猜忌已經到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。似乎每一項中國投資都包含政治目的,每一位留學人員都帶有間諜背景,每一項合作倡議都別有所圖。如果美國如此缺乏自信,開放和包容人為制造各種『中國威脅』,最終很可能導致『自我實現的預言』。只有交流才能阻止謊言,只有對話才能避免誤判,抹黑別人證明不了自己的清白,一味指責解決不了任何問題。」

他第二項建議是雙方就著合作、對話與管控三方面,梳理和商定交往清單。

王毅又稱疫情當前,合作為先,建議聚焦和展開抗疫合作,中方已經向美國提供大量醫療物資,願意分享抗疫經驗,美國應該立即停止將疫情政治化,與中方一起推動全球抗疫合作。

