特朗普指CDC現行復課指引太嚴苛兼昂貴

【KTSF 張麗月報導】

雖然染疫確診個案不斷上升,但特朗普政府要求學校復課,特朗普總統更認為,現行復課的指引太過嚴苛和昂貴。

特朗普周三發推文表示,他不同意聯邦疾病防控中心(CDC)有關如何安全復課的指引,認為非常嚴苛和昂貴,CDC就表示,將於下星期再發出新的指引。

CDC這個復課指引,包括建議學校要保持衛生清潔,使用口罩等遮蓋物,如果身體不適必須留在家中,學校要安排彈性的上課時間表,要有一個後備教職員計劃,課室座位排列要修改調整,以確保有社交距離,以及關閉共用空間等。

CDC總監表示,這些指引指引只是建議,而並非是硬性規定,因此不妨礙復課。

全國有40多個州的確診個案不斷上升,但特朗普政府要求學校在秋天之前復課,否則聯邦可以削減學校經費,雖然公立學校的經費都是來自州和地方政府。

副總統彭斯就表示,白宮將會非常尊重州和地方政府的決定如何全面復課。

針對特朗普要切斷學校經費的威脅,彭斯就表示,特朗普政府將與國會商量如何鼓勵學校重開,又說不希望用聯邦指引來取代州和地方的規例指引。

