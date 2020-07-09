特朗普指CDC現行復課指引太嚴苛兼昂貴

【KTSF 張麗月報導】

雖然染疫確診個案不斷上升，但特朗普政府要求學校復課，特朗普總統更認為，現行復課的指引太過嚴苛和昂貴。

特朗普周三發推文表示，他不同意聯邦疾病防控中心（CDC）有關如何安全復課的指引，認為非常嚴苛和昂貴，CDC就表示，將於下星期再發出新的指引。

CDC這個復課指引，包括建議學校要保持衛生清潔，使用口罩等遮蓋物，如果身體不適必須留在家中，學校要安排彈性的上課時間表，要有一個後備教職員計劃，課室座位排列要修改調整，以確保有社交距離，以及關閉共用空間等。

CDC總監表示，這些指引指引只是建議，而並非是硬性規定，因此不妨礙復課。

全國有40多個州的確診個案不斷上升，但特朗普政府要求學校在秋天之前復課，否則聯邦可以削減學校經費，雖然公立學校的經費都是來自州和地方政府。

副總統彭斯就表示，白宮將會非常尊重州和地方政府的決定如何全面復課。

針對特朗普要切斷學校經費的威脅，彭斯就表示，特朗普政府將與國會商量如何鼓勵學校重開，又說不希望用聯邦指引來取代州和地方的規例指引。

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