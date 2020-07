【KTSF】

加州的新型肺炎死亡人數周三創下新高,共有149人染疫死亡,打破5月19日創下的132宗紀錄。

專家表示,死亡人數上升可能與加州重開經濟有關,另外民眾對抗疫開始鬆懈,在亡兵紀念日長周末恢復與親友聚會,加上有民眾堅持外出不戴口罩,都可能是造成疫情惡化的原因。

加州最近數周,染疫和住院數字都持續上升,但死亡人數一直維持穩定,至周三再度大幅回升。

專家表示,患者可能在染疫3至4周後才病重至需要入院,或染疫4至5周後才病重死亡,以此推斷,加州未來數周可能會出現更多染疫死亡數字。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。