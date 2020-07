【KTSF 郭柟報導】

一項統計報告指出,加州的確診最近急升,超過七成居民都表示擔心自己或家人會受感染新型肺炎。

其中有八成低收入人士表示擔心染病,九成亞裔受訪者示意擔心,比起其他族裔高。

目前有53%受訪者覺得加州經濟重開得太快,比起上個月中多了一成,有六成的亞裔受訪者覺得重開得太快。

八成的加州居民對於加州的醫療系統有信心,能夠應付第二波爆發,但是只有七成的低收入受訪者認同。

在疫情期間,全加州的受訪者中,有38%需要外出工作,當中亞裔佔42%,拉美裔有52%,而要外出工作白人只有28%。

這項統計報告是由新加州保健基金會進行,在6月26至30號期間訪問了1,156名加州成年居民。

