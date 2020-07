美國疫情再惡化 商家要繼續改變經營策略求存

【KTSF 梁秋玉報導】

數據顯示,全美5月份的消費指數有上升,但隨著新冠肺炎確診案例再度激增,重開的商業為了因應疫情,仍要繼續改變經營方式。

不論是小商店還是大型連鎖店,新冠肺炎疫情打擊了全美的商業,根據經濟分析局的數據,美國5月份的個人收入下降了4.2%,但消費卻上漲超過8%。

商店為了能在疫情期間提高銷售,過去幾個月最受歡迎的策略之一,就是在店外取貨,但這個策略並不適合在購物中心內,沒有鄰街店門的零售店,無法方便顧客取貨,因此對零售店來說,他們更願意在保持社交距離的情況下,顧客能在店內購物。

其它的改變還包括,無接觸送貨服務,一些商店還提供特定時間方便長者購物。

Costco也不再賣可供50人分享的大蛋糕,只賣較小的蛋糕。

由於部分州確診案例持續上升,重啟經濟的步伐又開始暫緩,而商家則希望繼續透過改變經營策略,能讓生意維持下去。

