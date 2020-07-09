美國疫情再惡化 商家要繼續改變經營策略求存

【KTSF 梁秋玉報導】

數據顯示，全美5月份的消費指數有上升，但隨著新冠肺炎確診案例再度激增，重開的商業為了因應疫情，仍要繼續改變經營方式。

不論是小商店還是大型連鎖店，新冠肺炎疫情打擊了全美的商業，根據經濟分析局的數據，美國5月份的個人收入下降了4.2%，但消費卻上漲超過8%。

商店為了能在疫情期間提高銷售，過去幾個月最受歡迎的策略之一，就是在店外取貨，但這個策略並不適合在購物中心內，沒有鄰街店門的零售店，無法方便顧客取貨，因此對零售店來說，他們更願意在保持社交距離的情況下，顧客能在店內購物。

其它的改變還包括，無接觸送貨服務，一些商店還提供特定時間方便長者購物。

Costco也不再賣可供50人分享的大蛋糕，只賣較小的蛋糕。

由於部分州確診案例持續上升，重啟經濟的步伐又開始暫緩，而商家則希望繼續透過改變經營策略，能讓生意維持下去。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。