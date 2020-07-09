美國老牌服裝品牌Brooks Brothers申請破產保護

【KTSF 梁秋玉報導】

在美國已有200年歷史的老牌服裝品牌Brooks Brothers，宣佈申請第11章破產保護，並將關閉大約51間商店。

創建於1818年的服裝品牌Brooks Brothers，也因為受疫情影響，加入零售業申請破產保護大軍，過去幾個月已有Neiman Marcus、J.Crew和J.C.Penny先後申請破產保護。

Brooks Brothers在全球有500多家零售店，4,025名員工，在北美地區有大約250間零售店，目前已決定關閉51間，在8月15日之前，將分別關閉在麻省、北卡州和紐約的工廠，這些工廠的生產量佔總產量的7%。

去年，該公司銷售額超過9.91億元，其中網路銷售佔兩成左右。

美國有40位總統穿過Brooks Brothers的西裝，而且也曾是華爾街人士非正式的服裝。

根據破產資料，Brooks Brothers正在等待買家，並已獲得債權人提供的7,500萬元融資，因此目前仍可以繼續營運。

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