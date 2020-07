美國老牌服裝品牌Brooks Brothers申請破產保護

【KTSF 梁秋玉報導】

在美國已有200年歷史的老牌服裝品牌Brooks Brothers,宣佈申請第11章破產保護,並將關閉大約51間商店。

創建於1818年的服裝品牌Brooks Brothers,也因為受疫情影響,加入零售業申請破產保護大軍,過去幾個月已有Neiman Marcus、J.Crew和J.C.Penny先後申請破產保護。

Brooks Brothers在全球有500多家零售店,4,025名員工,在北美地區有大約250間零售店,目前已決定關閉51間,在8月15日之前,將分別關閉在麻省、北卡州和紐約的工廠,這些工廠的生產量佔總產量的7%。

去年,該公司銷售額超過9.91億元,其中網路銷售佔兩成左右。

美國有40位總統穿過Brooks Brothers的西裝,而且也曾是華爾街人士非正式的服裝。

根據破產資料,Brooks Brothers正在等待買家,並已獲得債權人提供的7,500萬元融資,因此目前仍可以繼續營運。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。