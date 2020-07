【KTSF】

美國家居用品店Bed Bath & Beyond Inc.周三宣布,計劃未來兩年關閉約200間分店。

Bed Bath & Beyond Inc.旗下還經營buybuy Baby、Harmon Face Values和World Market,但公司表示,關閉的店舖主要是Bed Bath & Beyond的分店。

行政總裁Mark Tritton在聲明中表示,新型肺炎疫情對公司首個財政年度的業績造成影響,在店舖需要暫時關閉下,導致銷售額下滑。

