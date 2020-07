曾在特朗普彈劾案作證陸軍中校宣布退役

【KTSF 江良慧報導】

在特朗普彈劾案調查作證的陸軍中校Alexander Vindman,周三宣布將會退役,他表示這樣做是因為遭受白宮欺凌。

曾在伊拉克戰爭服役,並且曾獲頒紫心勳章的Vindman中校周三正式退役,他的律師表示,Vindman退役是因為清楚知道 。

自己在軍部的前途將會永遠受到限制,Vindman原定可以晉升陸軍上校,但卻一直未能成事。

外界認為他不能如期升職,是特朗普政府報復他,雖然國防部長和其他官員都堅稱Vindman並沒有因為政治理由備受針對,但有消息指出,有美軍官員告訴Vindman,白宮企圖插手他的晉升。

Vindman的律師表示,在他作證後,特朗普領導一個欺凌、恐嚇和報復的行動。

Vindman原本是國家安全委員會最高級的烏克蘭事務專家,但在他作證後,特朗普把他從國安委開除,同時也把他的孖生兄弟革職。

Vindman作證指出,聽到特朗普和烏克蘭總統通電話,要求烏克蘭調查前副總統拜登,他認為有關行為不適當,因此向上級報告。

