香港電影節今年受疫情影響轉到線上舉行（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山電影協會舉辦的香港電影節今年步入第十個年頭,因為疫情的關係,當局也將今年的影展轉到線上舉行,而且從原本的一個星期延長到一個月,以下為大家介紹今年影展的特色。

70歲的計程車司機柏從大陸到香港生活,結婚40年育有一兒一女,65歲的海是個退休的單身父親,和一個兒子同住。

柏和海是在櫃中生活多年的同志,在人生晚年相識,如何在社會眼中共同生活。

《叔.叔》是這兩個年長男子之間的愛情故事,電影參加柏林影展,太保也在香港金像獎中獲得最佳男主角,導演楊曜愷將在線上參加和觀眾的電影論壇。

《獅子山上》根據真人事跡改編,國際級攀石運動員黎志偉因車禍而半身不遂,如何振作帶著輪椅攀上獅子山的故事,導演梁國斌、演員林德信和運動員黎志偉本人,也都會出席線上座談會。

另外也還有兩部戲齡比較久的影片,導演陳小娟的《淪落人》和導演黃進的《一念無明》。

因為疫情的關係,今年的香港電影節將首次完全以線上舉行,從7月12日開始一連4個星期舉行到8月5日,每一個星期讓觀眾看一部影片,然後在美西時間每周三的傍晚邀請電影人出席線上座談會。

舊金山電影協會節目主任Rod Armstrong說:「因為許多參展影片的導演都是多產級的,所以我們一向來比較難請到他們過來,今年能夠和每一部影片的電影人交談,這是新模式的一個好處。」

每一張線上觀看票是8元,包括座談會,而4部影片的通行證則是15元,詳情可參考舊金山電影協會的網站,網址是http://sffilm.org。

