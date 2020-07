美國新冠肺炎確診病例破300萬宗 測試工具現短缺

【KTSF】

美國新型肺炎確診個案周三突破300萬宗,疫情爆發4個月以來,已造成逾13萬人死亡,在疫情升溫之際,全美不少檢測中心出現車龍,一些已出現症狀人士報稱要預約一周後才能接受檢測,也有檢測中心出現測試工具不足的情況。

根據John Hopkins大學公布的數字,美國新型肺炎確診個案已升破300萬宗,但由於測試不足,加上一些只出現輕微症狀的患者可能不知道受感染,因此實際染疫數字可能高出約十倍,意味美國近一成人口可能已受感染。

而處理檢測工作的實驗室則報稱檢測物料出現短缺,而且沒有足夠員工處理所有樣本,導致接受檢測的人士未能即時取得檢測結果。

另外,有不少檢測中心因為沒有足夠的測試工具,只能要求欲接受檢測的人士離開,有民眾抱怨及不理解,為何在疫情已發生多月的情況下,美國的抗疫工作仍然是一團糟。

47歲婦人Jennifer Hudson居住在阿利桑那州Tucson市,她在6月底出現疲乏、氣促、頭痛和喉嚨痛的症狀,她一共花了5天時間,才能成功預約在7月5日接受檢測,這距離她最初出現症狀的時間已超過一周。

根據美聯社的數據,美國每日平均處理約64萬個檢測,較兩周前的518,000萬個高,而美國每天的確診數字大約超過5萬宗。

令人關注的是,全美檢測結果呈陽性的比率都出現上升,阿利桑那州的確診率接近27%、佛羅里達州是19%,南卡羅萊納州達17%。

在檢測人數增多後,確診個案上升是意料中事,但如果疫情受控,即使檢測人數增加,確診率應該會下跌,但美國並未出現這個情況,多州的確診率仍不斷上升。

