美國新冠肺炎確診病例破300萬宗 測試工具現短缺

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美國新型肺炎確診個案周三突破300萬宗，疫情爆發4個月以來，已造成逾13萬人死亡，在疫情升溫之際，全美不少檢測中心出現車龍，一些已出現症狀人士報稱要預約一周後才能接受檢測，也有檢測中心出現測試工具不足的情況。

根據John Hopkins大學公布的數字，美國新型肺炎確診個案已升破300萬宗，但由於測試不足，加上一些只出現輕微症狀的患者可能不知道受感染，因此實際染疫數字可能高出約十倍，意味美國近一成人口可能已受感染。

而處理檢測工作的實驗室則報稱檢測物料出現短缺，而且沒有足夠員工處理所有樣本，導致接受檢測的人士未能即時取得檢測結果。

另外，有不少檢測中心因為沒有足夠的測試工具，只能要求欲接受檢測的人士離開，有民眾抱怨及不理解，為何在疫情已發生多月的情況下，美國的抗疫工作仍然是一團糟。

47歲婦人Jennifer Hudson居住在阿利桑那州Tucson市，她在6月底出現疲乏、氣促、頭痛和喉嚨痛的症狀，她一共花了5天時間，才能成功預約在7月5日接受檢測，這距離她最初出現症狀的時間已超過一周。

根據美聯社的數據，美國每日平均處理約64萬個檢測，較兩周前的518,000萬個高，而美國每天的確診數字大約超過5萬宗。

令人關注的是，全美檢測結果呈陽性的比率都出現上升，阿利桑那州的確診率接近27%、佛羅里達州是19%，南卡羅萊納州達17%。

在檢測人數增多後，確診個案上升是意料中事，但如果疫情受控，即使檢測人數增加，確診率應該會下跌，但美國並未出現這個情況，多州的確診率仍不斷上升。

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