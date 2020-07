聯合航空多達3.6萬名員工10月起或要放無薪假

【KTSF】

聯合航空(United Airlines)表示,將會被迫削減在美國幾乎一半的人手。

聯航周三發通知給員工,表示由於疫情嚴重衝擊航空業,可能有多達3.6萬名員工在10月1日開始要放無薪假期,同時也會額外裁減1,300名管理層和支援人員。

聯航全球僱員總數約有9.5萬人,航空業得到聯邦過百億元的紓困金來支付員工的薪資至到9月底,聯航是第一間主要航空公司宣布縮減人手。

聯航形容,大裁員是別無選擇的做法,尤其是疫情反彈,有些州份的染疫確診個案不斷上升,紐約地區和芝加哥等地又實施新的檢疫隔離措施,令到旅遊業復甦受阻。

聯航目前仍然每天燒錢4,000萬元,因此不能寄望政府在10月1日後進一步的紓困救助。

海外的航空公司,包括英航、德國漢莎和澳洲的Qantas等,已經先後宣布計劃裁員。

數據顯示,航空旅遊由3月1日至4月中勁跌大約95%,疫情反彈,可能導致一些復飛航班要取消,有航空業和金融界的專家預期,要全球旅遊回復到疫情之前水平,可能需要3至5年時間。

