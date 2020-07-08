舊金山加大教授講解加州新冠疫情惡化原因

【KTSF 歐志洲報導】

美國新冠疫情目前處於高峰期，超過40個州出現突增病例的情況，最先實行居家抗疫的加州，疫情卻也惡化，這背後的原因是什麼？舊金山加大的傳染病學專家陳子平醫生為大家講解。

陳子平教授指出，加州目前出現新一波的新冠病毒感染，有幾個因素促成，首先是隨著經濟重啟，人們外出，而在南加州和墨西哥接壤的縣，如Imperial縣，也有居住在墨西哥的美國人在染病後回國求診，也有些是到墨西哥工作，或娛樂的美國人染病回國。

還有就是人們近來開始舉辦家庭或公司聚會，尤其是在市內舉行的活動，這些都是病毒傳播的主要因素。

陳子平教授說：「這現象應該涉及人們對居家抗疫的疲倦，人們也必須出外工作賺錢，還有人們到有開門的酒吧和朋友聚會。」

針對最近在San Quentin監獄爆發的集體感染，已經超過1,500名囚犯和超過50名監獄職員染病，這也是一起嚴重的感染事件，而灣區民眾也不要以為事不關己。

陳子平教授說：「在San Quentin監獄工作的職員，也同樣在社區生活而進出監獄，一些人染病沒有症狀，或只有輕微症狀，都可能傳播病毒，另外，監獄衛生也關係到社區衛生，因為要是囚犯染病需要醫治的話，也必須送到社區中的醫院治療，因為監獄內沒有加護或急診設施。」

陳子平教授認為，當局應該疏散該監獄。

同樣的情況在南加州Imperial縣，因為疫情導致當地的醫療設施負荷過重，病人必須送到加州其他地方，舊金山加大就正在醫治5名必須從Imperial縣送來的病人。

針對最近發生的一系列大規模的黑人生命寶貴示威活動，陳子平醫生表示，沒有數據顯示這促使病毒傳播，但他也沒有排除其中可能。

陳子平教授說：「在加州，同時間發生了不同事情，但你要是看到沒有突增病例的州，也有出現許多示威活動，能夠推斷示威本身沒有促成許多傳播。」

而為什麼最先實行居家抗疫令的加州，現在還會出現疫情仍然嚴峻，陳子平教授認為這也關係到民眾沒有身邊親友染病有關。

陳子平教授說：「我們或許被自己的成就促成，許多人都沒有認識身邊的人染病，認為疫情沒有想像的糟，或不會影響自己，放鬆警惕出外。」

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