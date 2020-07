舊金山加大教授講解加州新冠疫情惡化原因

【KTSF 歐志洲報導】

美國新冠疫情目前處於高峰期,超過40個州出現突增病例的情況,最先實行居家抗疫的加州,疫情卻也惡化,這背後的原因是什麼?舊金山加大的傳染病學專家陳子平醫生為大家講解。

陳子平教授指出,加州目前出現新一波的新冠病毒感染,有幾個因素促成,首先是隨著經濟重啟,人們外出,而在南加州和墨西哥接壤的縣,如Imperial縣,也有居住在墨西哥的美國人在染病後回國求診,也有些是到墨西哥工作,或娛樂的美國人染病回國。

還有就是人們近來開始舉辦家庭或公司聚會,尤其是在市內舉行的活動,這些都是病毒傳播的主要因素。

陳子平教授說:「這現象應該涉及人們對居家抗疫的疲倦,人們也必須出外工作賺錢,還有人們到有開門的酒吧和朋友聚會。」

針對最近在San Quentin監獄爆發的集體感染,已經超過1,500名囚犯和超過50名監獄職員染病,這也是一起嚴重的感染事件,而灣區民眾也不要以為事不關己。

陳子平教授說:「在San Quentin監獄工作的職員,也同樣在社區生活而進出監獄,一些人染病沒有症狀,或只有輕微症狀,都可能傳播病毒,另外,監獄衛生也關係到社區衛生,因為要是囚犯染病需要醫治的話,也必須送到社區中的醫院治療,因為監獄內沒有加護或急診設施。」

陳子平教授認為,當局應該疏散該監獄。

同樣的情況在南加州Imperial縣,因為疫情導致當地的醫療設施負荷過重,病人必須送到加州其他地方,舊金山加大就正在醫治5名必須從Imperial縣送來的病人。

針對最近發生的一系列大規模的黑人生命寶貴示威活動,陳子平醫生表示,沒有數據顯示這促使病毒傳播,但他也沒有排除其中可能。

陳子平教授說:「在加州,同時間發生了不同事情,但你要是看到沒有突增病例的州,也有出現許多示威活動,能夠推斷示威本身沒有促成許多傳播。」

而為什麼最先實行居家抗疫令的加州,現在還會出現疫情仍然嚴峻,陳子平教授認為這也關係到民眾沒有身邊親友染病有關。

陳子平教授說:「我們或許被自己的成就促成,許多人都沒有認識身邊的人染病,認為疫情沒有想像的糟,或不會影響自己,放鬆警惕出外。」

