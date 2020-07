【KTSF】

南加州Palm Springs附近一個海軍陸戰隊基地,周二早上發生一宗槍擊案,懷疑是一名海軍開槍自殘,之後被送往當地醫院,案件仍在調查中。

軍方官員稱,事件發生在早上6時30左右,地點在San Bernardino縣Twentynine Palms市的海軍陸戰隊基地,有人報告聽到槍聲。

軍警到場後封鎖了事發區域,並與傷者進行溝通兩個小時,軍警沒有開槍,現場也沒有其他人受傷。

軍方官員未透露該名海軍是否有針對任何人開槍,只表示事件仍在調查中。

而這個有8,500人居住的海軍陸戰隊基地,因為槍擊案從早上7點實施居家令,之後在9點解除。

