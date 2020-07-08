學校秋季如不重開 特朗普威脅扣起聯邦撥款

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特朗普總統周三威脅說，如果學校今秋不重開，他將會扣起聯邦撥款，他亦指責衛生官員定下的重開學校指引太不設實際，而且耗費高昂。

特朗普周三發推文，指德國、丹麥和挪威多國已重開學校，都沒有問題發生，他亦指責民主黨希望學校關閉是出於政治原因，並非因為新型肺炎疫情。

特朗普在推文中說：「民主黨以為學校重開會不利11月選情，但這對兒童和家庭很重要，如果（學校）不重開撥款或會被扣起。」

特朗普並沒有說明會扣起那些聯邦撥款，或他是根據甚麼權力這樣做。

在白宮周二舉行的活動上，衛生和教育官員都支持學校重開，因為在秋季學期不讓學生上學，所帶來的健康風險比新型冠狀病毒更大。

聯邦疾控中心（CDC）總監Robert Redfield也支持學校重開，不過特朗普周三斥責，CDC定立的重開學校指引太嚴格和耗費高昂，不設實際，他說會與疾控中心談談。

Redfield則強調，CDC的指引只屬建議，他敦促學校尋找方法重開，但必須降低病毒傳播的風險，他不願看到學校以CDC的指引為由決定不重開學校。

CDC的指引要求師生盡可能戴口罩、在課室內進午餐、採分階段上課時間，以及在洗手盆之間裝設隔板，暫時未知特朗普反對哪一項指引。

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