學校秋季如不重開 特朗普威脅扣起聯邦撥款

特朗普總統周三威脅說,如果學校今秋不重開,他將會扣起聯邦撥款,他亦指責衛生官員定下的重開學校指引太不設實際,而且耗費高昂。

特朗普周三發推文,指德國、丹麥和挪威多國已重開學校,都沒有問題發生,他亦指責民主黨希望學校關閉是出於政治原因,並非因為新型肺炎疫情。

特朗普在推文中說:「民主黨以為學校重開會不利11月選情,但這對兒童和家庭很重要,如果(學校)不重開撥款或會被扣起。」

特朗普並沒有說明會扣起那些聯邦撥款,或他是根據甚麼權力這樣做。

在白宮周二舉行的活動上,衛生和教育官員都支持學校重開,因為在秋季學期不讓學生上學,所帶來的健康風險比新型冠狀病毒更大。

聯邦疾控中心(CDC)總監Robert Redfield也支持學校重開,不過特朗普周三斥責,CDC定立的重開學校指引太嚴格和耗費高昂,不設實際,他說會與疾控中心談談。

Redfield則強調,CDC的指引只屬建議,他敦促學校尋找方法重開,但必須降低病毒傳播的風險,他不願看到學校以CDC的指引為由決定不重開學校。

CDC的指引要求師生盡可能戴口罩、在課室內進午餐、採分階段上課時間,以及在洗手盆之間裝設隔板,暫時未知特朗普反對哪一項指引。

