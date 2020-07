特朗普計劃向州長施壓 要求各州秋季重開學校

【KTSF 江良慧報導】

在全美超過30個州新型肺炎繼續爆發,新增住院案例繼續急升,不過,特朗普總統就計劃向各個州的州長施壓,要他們在秋季重開學校。

特朗普說:「我們想重開學校,所有人都想,媽媽想,爸爸也想。」

雖然在全國過半州份,確診個案還在上升,特朗普繼續力推學校應該重開。

他說精神健康和經濟問題,比身體健康風險重要,他又指責想學校繼續關閉的人在玩政治。

特朗普說:「他們以為政治上會對他們有利,所以他們維持學校關閉,不成!所以我們會繼續施壓,向州長和所有其他人 要復課。」

聯邦疾控中心(CDC)總監Robert Redfied支持總統的講法。

Redfield說:「CDC鼓勵所有學校盡能力重開,並有計劃應對新型肺炎個案預期會發生。」

高級官員說,政府會提供財務資源,並與地方校區分享最佳做法,不過至今不知道是什麼最佳做法。

CDC則計劃在下星期公佈學校重開的指引,但副總統彭斯就強調,CDC和白宮抗疫小組的指引,只是指引不能強制執行。

與此同時,特朗普就繼續淡化新型肺炎的嚴重性。

特朗普說:「若你看死亡圖表,死亡個案下降了很多。」

他又聲稱美國的死亡率全球最低。

但事實並非如此,死亡率其實很難計算,因為各地都有不同檢檢方法,但CNN發現,在20個疫情最嚴重的國家之中,有至少14個的死亡率比美國低。

而且專家警告說,病人死亡,很多時候是在病例數目急升後幾個星期才發生,有分析指出,當病例增加到一定數量,醫院不勝負荷,便會有更多重症病人不治去世。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。