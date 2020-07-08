特朗普計劃向州長施壓 要求各州秋季重開學校

【KTSF 江良慧報導】

在全美超過30個州新型肺炎繼續爆發，新增住院案例繼續急升，不過，特朗普總統就計劃向各個州的州長施壓，要他們在秋季重開學校。

特朗普說：「我們想重開學校，所有人都想，媽媽想，爸爸也想。」

雖然在全國過半州份，確診個案還在上升，特朗普繼續力推學校應該重開。

他說精神健康和經濟問題，比身體健康風險重要，他又指責想學校繼續關閉的人在玩政治。

特朗普說：「他們以為政治上會對他們有利，所以他們維持學校關閉，不成！所以我們會繼續施壓，向州長和所有其他人 要復課。」

聯邦疾控中心（CDC）總監Robert Redfied支持總統的講法。

Redfield說：「CDC鼓勵所有學校盡能力重開，並有計劃應對新型肺炎個案預期會發生。」

高級官員說，政府會提供財務資源，並與地方校區分享最佳做法，不過至今不知道是什麼最佳做法。

CDC則計劃在下星期公佈學校重開的指引，但副總統彭斯就強調，CDC和白宮抗疫小組的指引，只是指引不能強制執行。

與此同時，特朗普就繼續淡化新型肺炎的嚴重性。

特朗普說：「若你看死亡圖表，死亡個案下降了很多。」

他又聲稱美國的死亡率全球最低。

但事實並非如此，死亡率其實很難計算，因為各地都有不同檢檢方法，但CNN發現，在20個疫情最嚴重的國家之中，有至少14個的死亡率比美國低。

而且專家警告說，病人死亡，很多時候是在病例數目急升後幾個星期才發生，有分析指出，當病例增加到一定數量，醫院不勝負荷，便會有更多重症病人不治去世。

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