大學如全網上授課留學生必須離美 教授學生齊聲反對（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

美國移民及海關執法局（ICE）宣佈一項新政策，凡是正在美國攻讀學位的國際留學生，如果就讀的學校因新型肺炎疫情而改為完全上網教學，就必須離開美國，否則會有被遣返的風險，有社區學院教授和學生反對ICE的決定，認為對很多支付了昂貴學費的留學生不公平，尤其很多留學生是亞裔。

一名來自中國的留學生，正在東灣奧克蘭（屋崙）Laney社區學院修讀經濟學，他認為ICE的決定會對他造成困擾。

留學生Kyle說：「大家都知道現在流感期間，美國近日又大爆發，如果真的要留學生回國，首先機票是一個問題，第二是疫情，對留學生不好，F1或M1簽證的學生，有一定機會不准入境。」

但是他表示，就算要回國在網上就讀課程，他仍然會繼續讀秋季課程。

Laney學院教授兼亞太裔學生援助計劃主任李志威（David Lee）反對ICE的決定。

李志威說：「這政策為留學生和家庭造成巨大重擔，對遠赴美國讀書的留學生不公平，現在竟要他們回國，這是特朗普政府的不公平決定。」

他又表示，很多大學和社區學院都錄取大量的國際留學生，一旦這班留學生要離開，對學校和附近社區都造成財政打擊，尤其是在疫情期間，留學生的學費、住宿和膳食等都是重要的收入來源。

他又表示，很多灣區本地的亞裔學生，都有聲援這班留學生，去信國會要求ICE撤回決定，亦有上街遊行表達訴求。

李志威說：「我覺得現在亞裔學生必須站出來，為受影響留學生發聲。」

華人權益促進會都有發聲明指出，反對ICE的決定，認為特朗普是借疫情為理由，攻擊移民社區和教育系統。

目前全美多間大學和社區學院，都在考慮秋季學期改為網上遙距教學，ICE表示，國務院也不再為只能參加秋季修讀網上課程的學生發簽證，美國海關及邊境保護局也不准許參加網路課程的外國學生入境。

ICE建議持有效簽證的國際學生，可以考慮其他可行的方法，例如轉學至提供校園課堂教學的學校，國土安全部官員向CNN有線新聞網絡補充，最少有一堂課是回校上學也可以獲得豁免。

有分析指出，新政策是特朗普政府向大專院校施壓的手段，迫這些高等院校重開學校，新政策將導致很多支付高昂學費的留學生，未完成學業就必須離開美國，預計受影響的留學生多達120萬人，涉及全美8,700多所學校。

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