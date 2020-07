【KTSF】

加州首府行政大樓內的哥倫布及伊莎貝拉女王雕像周二被移除。

依莎貝拉女王與哥倫布的雕像,從1883年起就擺放在州府大樓圓頂大廳的中央,但在公眾的強烈抗議下,州議會的議員們認為該雕像放在這裡完全不適合,需要移除。

周二一早就有工人開始移除這座,由大理石和花崗石製成雕像,之後被運往附近一個州府的倉庫保存。

最近全美各地都有要求警方改革,以及結束種族歧視的示威活動,移除雕像就是其中一個行動。

此前,19世紀來自歐洲的殖民者John Sutter,因為曾奴役過美洲原住民,他位於沙加緬度Sutter醫療中心外面的雕像也在上個月被移除。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。