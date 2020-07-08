多間大麻店申請在舊金山日落區開業 3間在Irving街（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區Irving街前兩年在不少居民的反對下，開設了第一間藥用大麻店，隨著娛樂用大麻合法化，而舊金山又完成了相關條例的立法，日落區至今最少多了5間大麻店申請開業，其中3間都是位於Irving街。

日落區現時唯一一間大麻店是位於Irving夾23街的Barbary Coast，根據舊金山大麻辦公室的資料顯示，日落區現時一共有5間大麻店正申請開業，其中3間位於Irving街，包括位於10街的「Solful」；位於40街至41街之間，鄰近Ocean Beach的「Have a heart」；以及與現有大麻店相距約兩個路口，位於25街的「62 Smooth」。

日落區Irving街附近居民譚啟欣說：「我當然不同意，是極力反對，有甚麼理由，一條Irving街有多長，一間已經開了，還有兩間，隔兩個街口一間，隔兩個街口一間，Irving街很快變成大麻街，我們生活需求的超市Walgreens，只有一間 ，整個日落區只有3間，我不知道怎樣可以接受。」

市府大麻辦公室向本台表示，「Solful」及「Have a heart」兩間店已經交齊申請文件，有專人開始處理他們的個案，至於「62 Smooth」只是剛剛提交了申請。

市府指出，一間大麻店由申請到開業，需時至少18至24個月，大麻辦公室接納他們的申請，並不等於店舖一定獲發牌照，當中要經過規劃部門、警察局等部門的審查，亦要諮詢社區，並得到居民的同意。

代表日落區的市參事馬兆明（Gordon Mar）表示，的確有多間大麻店聯絡他，跟他商討開業的事，但由於「62 Smooth」的審批尚未開始，大麻辦公室暫未通知他這一間的申請。

馬兆明說：「很重要，大麻店一方需要做大規模的社區外展，諮詢社區意見，並得到支持，我強調過，我並不支持日落區開新的大麻店，除非店家取得居民及商戶的信任。」

根據市府的條例，每間大麻店相距不得少於600呎，而600呎之內亦不可以有學校，大麻辦公室表示，在大麻店遞交資料申請牌照時，電腦系統已經自動篩選出一些不可以開舖的區域，因此相信絕大部分遞交到申請表的商舖，都沒有違反這個規定。

反對的居民認為，當初區內開第一間大麻店，作用在於滿足需要使用大麻的人，現在滿足了，又說要多開幾間，大麻始終是藥物，實在不希望在一個民宅區普及化。

譚啟欣說：「開3間，就會有競爭，這間跟這間鬥平，每一間當然有他的主題及特點，真的好像一個遊樂場所，好像波霸店，不試這間就試另一間，這間有新產品，又是這間，變了是一種推廣。」

日落區另外兩間大麻店申請，位於Taraval夾30街以及Judah夾32街，已經進入審批階段，舊金山現時40間實體大麻店，另外有40間只提供快遞送貨服務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。