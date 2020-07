多間大麻店申請在舊金山日落區開業 3間在Irving街（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區Irving街前兩年在不少居民的反對下,開設了第一間藥用大麻店,隨著娛樂用大麻合法化,而舊金山又完成了相關條例的立法,日落區至今最少多了5間大麻店申請開業,其中3間都是位於Irving街。

日落區現時唯一一間大麻店是位於Irving夾23街的Barbary Coast,根據舊金山大麻辦公室的資料顯示,日落區現時一共有5間大麻店正申請開業,其中3間位於Irving街,包括位於10街的「Solful」;位於40街至41街之間,鄰近Ocean Beach的「Have a heart」;以及與現有大麻店相距約兩個路口,位於25街的「62 Smooth」。

日落區Irving街附近居民譚啟欣說:「我當然不同意,是極力反對,有甚麼理由,一條Irving街有多長,一間已經開了,還有兩間,隔兩個街口一間,隔兩個街口一間,Irving街很快變成大麻街,我們生活需求的超市Walgreens,只有一間 ,整個日落區只有3間,我不知道怎樣可以接受。」

市府大麻辦公室向本台表示,「Solful」及「Have a heart」兩間店已經交齊申請文件,有專人開始處理他們的個案,至於「62 Smooth」只是剛剛提交了申請。

市府指出,一間大麻店由申請到開業,需時至少18至24個月,大麻辦公室接納他們的申請,並不等於店舖一定獲發牌照,當中要經過規劃部門、警察局等部門的審查,亦要諮詢社區,並得到居民的同意。

代表日落區的市參事馬兆明(Gordon Mar)表示,的確有多間大麻店聯絡他,跟他商討開業的事,但由於「62 Smooth」的審批尚未開始,大麻辦公室暫未通知他這一間的申請。

馬兆明說:「很重要,大麻店一方需要做大規模的社區外展,諮詢社區意見,並得到支持,我強調過,我並不支持日落區開新的大麻店,除非店家取得居民及商戶的信任。」

根據市府的條例,每間大麻店相距不得少於600呎,而600呎之內亦不可以有學校,大麻辦公室表示,在大麻店遞交資料申請牌照時,電腦系統已經自動篩選出一些不可以開舖的區域,因此相信絕大部分遞交到申請表的商舖,都沒有違反這個規定。

反對的居民認為,當初區內開第一間大麻店,作用在於滿足需要使用大麻的人,現在滿足了,又說要多開幾間,大麻始終是藥物,實在不希望在一個民宅區普及化。

譚啟欣說:「開3間,就會有競爭,這間跟這間鬥平,每一間當然有他的主題及特點,真的好像一個遊樂場所,好像波霸店,不試這間就試另一間,這間有新產品,又是這間,變了是一種推廣。」

日落區另外兩間大麻店申請,位於Taraval夾30街以及Judah夾32街,已經進入審批階段,舊金山現時40間實體大麻店,另外有40間只提供快遞送貨服務。

