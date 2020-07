【KTSF】

奧巴馬健保法規定,在職健保必須提供避孕服務實,但特朗普總統上台後,聯邦政府就容許僱主以宗教和道德理由,而選擇不遵從這個醫保規定,聯邦最高法院周三裁定,特朗普政府勝訴。

大法官周三以7比2作出裁決,只有兩名女法官Ruth BaderJ Ginsburg和Sonia Sotomayor有異議,這項裁決會令更多僱主可以用宗教和道德理由,而申請豁免在職健保的避孕服務。

根據特朗普政府的計劃,全國有多達126,000名婦女會因此失去避孕藥或其他避孕資源。

