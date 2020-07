【KTSF】

聯邦最高法院周二透露,首席大法官John Roberts曾在上個月因摔倒後短暫住院。

聯邦最高法院發言人表示,John Roberts於6月21日,在住家附近走路鍛鍊時摔倒,傷到額頭而被送院,傷口需要縫合。

出於謹慎考慮,他有留醫一晚,第二天才出院,醫生排除是癲癇發作,相信是因脫水而引起的頭昏眼花所致。

Roberts現年65歲,曾於1993和2007年有過兩次癲癇發作的記錄。

