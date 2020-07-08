Santa Clara縣下周一容許理髮美甲店及健身室重開

【KTSF 黃恩光報導】

加州公共衛生部准許南灣Santa Clara縣進一步重啟經濟，下星期一開始實施，到時理髮店、美甲店、健身室等商業可以重開，但餐館室內堂食和酒吧等仍然未可以營業。

下星期一7月13日，Santa Clara縣的理髮店、美甲店、按摩店等個人護理服務可以重開，餐館繼續提供戶外用餐，可是不准堂食，健身室、室外游泳池、兒童夏令營等都可以經營。

縣府也准許最多60人的戶外集會活動，室內集會不能超過20人，仍然關閉的商業包括酒吧、夜總會、室內游泳池和桑拿等，因為這些商業都是室內為主，而顧客不會全時間戴口罩。

Santa Clara縣有5,400多宗確診個案，165人死亡，88人住院，縣公共衛生總監Sara Cody醫生表示，縣內的確診個案仍然在增加，准許重啟經濟，不代表疫情已經穩定下來。

Cody說：「（重開）指令不代表我們重開，好像疫情以前一樣，這新的指令意味，我們的生活模式不再一樣，我們的行為跟從前不同，我們不可能百分百留在家中，然而我們外出做事或活動時，我們必需和以前不同，否則我們的個案會不斷增加，就會很糟糕了。」

Cody醫生表示，要謹記幾個原則，戶外的環境較室內安全，與其他人的社交距離越遠越好，互動的時間越短越好，以及必須遮蓋面部。

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