Santa Clara縣下周一容許理髮美甲店及健身室重開

【KTSF 黃恩光報導】

加州公共衛生部准許南灣Santa Clara縣進一步重啟經濟,下星期一開始實施,到時理髮店、美甲店、健身室等商業可以重開,但餐館室內堂食和酒吧等仍然未可以營業。

下星期一7月13日,Santa Clara縣的理髮店、美甲店、按摩店等個人護理服務可以重開,餐館繼續提供戶外用餐,可是不准堂食,健身室、室外游泳池、兒童夏令營等都可以經營。

縣府也准許最多60人的戶外集會活動,室內集會不能超過20人,仍然關閉的商業包括酒吧、夜總會、室內游泳池和桑拿等,因為這些商業都是室內為主,而顧客不會全時間戴口罩。

Santa Clara縣有5,400多宗確診個案,165人死亡,88人住院,縣公共衛生總監Sara Cody醫生表示,縣內的確診個案仍然在增加,准許重啟經濟,不代表疫情已經穩定下來。

Cody說:「(重開)指令不代表我們重開,好像疫情以前一樣,這新的指令意味,我們的生活模式不再一樣,我們的行為跟從前不同,我們不可能百分百留在家中,然而我們外出做事或活動時,我們必需和以前不同,否則我們的個案會不斷增加,就會很糟糕了。」

Cody醫生表示,要謹記幾個原則,戶外的環境較室內安全,與其他人的社交距離越遠越好,互動的時間越短越好,以及必須遮蓋面部。

