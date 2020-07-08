舊金山巨人球隊再有兩人確診 未知是否球員

【KTSF 江良慧報導】

MLB大職棒新球季原定在不夠3個星期後重開，但由於不斷有球員證實感染新型肺炎，令人懷疑球季是否可以繼續，而周二巨人隊的春季訓練又要暫停，以等候過去週末的檢測結果。

舊金山巨人隊在周一證實，球會人員強制檢測後有多兩宗確診個案，不過球隊就沒有指明確診的是球員，抑或是教練或者其他職員，在此之前，投手Luis Madero和外野手Hunter Bishop已經確診，是巨人隊內首兩名測試呈陽性的球員。

巨人隊球員從上星期起在Oracle球場操練，為即將展開的60場賽事球季做準備，周二宣布暫停操練後，目前未知道甚麼時候會恢復操練。

由於檢測延誤，MLB已經有多支球隊受影響，包括上屆世界賽冠軍國民、太空人和A’s運動家等都有延誤，這完全因為MLB的檢測要經由猶他州一個中央實驗室處理所導致。

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