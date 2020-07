舊金山巨人球隊再有兩人確診 未知是否球員

【KTSF 江良慧報導】

MLB大職棒新球季原定在不夠3個星期後重開,但由於不斷有球員證實感染新型肺炎,令人懷疑球季是否可以繼續,而周二巨人隊的春季訓練又要暫停,以等候過去週末的檢測結果。

舊金山巨人隊在周一證實,球會人員強制檢測後有多兩宗確診個案,不過球隊就沒有指明確診的是球員,抑或是教練或者其他職員,在此之前,投手Luis Madero和外野手Hunter Bishop已經確診,是巨人隊內首兩名測試呈陽性的球員。

巨人隊球員從上星期起在Oracle球場操練,為即將展開的60場賽事球季做準備,周二宣布暫停操練後,目前未知道甚麼時候會恢復操練。

由於檢測延誤,MLB已經有多支球隊受影響,包括上屆世界賽冠軍國民、太空人和A’s運動家等都有延誤,這完全因為MLB的檢測要經由猶他州一個中央實驗室處理所導致。

