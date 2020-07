聯調局指中國進行獵狐行動捉拿海外異見人士

【有線新聞】

聯邦調查局局長指中國以反貪為名,在海外進行「獵狐」行動,捉拿異見分子回國,包括要脅對方家人或逼對方自殺。中方批評美方言論無視基本事實、抹黑中國。

聯邦調查局局長克里斯托弗雷出席華府一個智庫座談會,一開始便表明會闡述更多從未公開談論過來自中國威脅的細節。

他說中國國家主席習近平2014年開展「獵狐行動」,以打貪為掩飾,實際是捉拿在海外被視為威脅,揭露中國侵犯人權的政敵、異見人士和反對聲音。

當中數以百計目標人物在美國居住,很多已成為美國公民或持有綠卡,又指稱中國政府的脅逼手法令人震驚,例如找人著其家人轉達訊息、要脅對方自殺或者立即回國,若目標人物拒絕回國,便威脅其在美國及中國的家人或拘禁家人作為籌碼。

克里斯托弗雷呼籲在美的中國人若認為自己為受害人,要聯絡聯邦調查局各地辦事處。

他又表示涉及中國的經濟間諜案,過去10年上升近13倍。局方正調查的5千宗反情報案,近半跟中國有關,即幾乎每10小時便立新案件。

他更批評中國運用惡意外交影響力,直接或秘密向美國官員施壓,即使在疫情期間都沒停止,如要求某州參議員提案贊同中國處理疫情手法或阻止官員訪台,甚至影響輿論,他指:「中國正用盡一切方法,成為全球唯一超級大國。」

但克里斯托弗雷認為抗衡來自中國的威脅不代表不跟中國有生意往來,不接待中國遊客和學生,只是美國民眾要認清中國的野心。

對於克里斯托弗雷的指控,中方批評美方言論充斥政治謊言。

外交部發言人趙立堅表示:「FBI 說的話你也信?(克里斯托弗雷)的有關言論無視基本事實,充斥著政治謊言,充分暴露了他根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見,中方對此堅決反對。」

趙立堅強調,「獵狐行動」是維護法律尊嚴和社會主義,反問美方如此表態,是否希望美國成為犯罪分子避罪天堂,督促美方官員立即糾正錯誤,停止發表錯誤的涉華言論。

