加州等多州就私校可獲紓困撥款告特朗普政府（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州和另外4個州和哥倫比亞特區的總檢察長,向特朗普政府提出起訴,要禁止教育部規定各州需要向私立學校提供聯邦紓困方案中的撥款。

國會3月通過的聯邦紓困方案中,全國K到12年級的學校將獲得130億的撥款,來支付和對抗疫情有關的項目,例如清潔設備、新科技,和為低收入家庭提供學習器材等,加州在在項目中可以獲得16億元。

這筆錢原本需要按照聯邦政府分發Title I撥款的方式,來幫助低收入家庭的學生。

聯邦教育部長Betsy DeVos卻在上個月發出規定,要各州為私立學校撥款,原因是撥款必須按照所有學生人口,而不只是低收入家庭學生。

加州總檢察長Xavier Bacerra表示,這規定將把原本給公立學校的超過數千萬元轉給私立學校。

Bacerra說:「這規定違反法治,直接違反國會的決定。」

Becerra表示,一些私立學校收取一年數萬元的學費,根本不需要這些額外的撥款。

加州教育部長說Tony Thurmond說:「我們知道數百萬學生(在疫情期間)無法和他們的老師和輔導員見面,取得他們在社交和精神上的學習需要,我們支持這起訴訟。」

另外,參與這起訴訟的州還有密西根州、緬因州、新墨西哥州、威斯康辛州,還有哥倫比亞特區。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。